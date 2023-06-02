В Кейптауне открылась министерская встреча "Друзей БРИКС"

В мероприятии участвуют главы МИД стран сообщества и еще 12 государств глобального Юга

КЕЙПТАУН /ЮАР/, 2 июня. /ТАСС/. Встреча "Друзей БРИКС" на уровне министров иностранных дел открылась в пятницу в Кейптауне на юго-западе ЮАР на следующий день после заседания здесь глав МИД БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Во встрече участвуют главы МИД стран БРИКС и еще 12 государств глобального Юга.

"Мы пригласили на нынешнее заседание министров иностранных дел тех государств, который проявляют повышенный интерес к вступлению в БРИКС, - заявила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор. - Мы все еще обсуждаем вопросы, связанные с институциональные развитием БРИКС и считаем, что важно не оставлять за пределами дискуссий те страны, которые добиваются вступления в БРИКС". Она отметила, что 13 стран подали официальные заявки на вступление в БРИКС.

Накануне министры иностранных дел БРИКС рассмотрели подготовленную шерпами концепцию расширения группы и приняли решение направить ее на доработку. "Мы надеемся, что соответствующая работа будет быстро завершена и концепция будет готова к открывающемуся в августе в Йоханнесбурге саммиту БРИКС", - заявила Пандор.

Глава МИД ЮАР подчеркнула, что группа БРИКС совместно с симпатизирующими ей странами способна изменить всю нынешнюю систему международных отношений. "Мы можем создать более справедливый и инклюзивный мир, который будет эффективнее противостоять многочисленным вызовам современности, включая бедность, - отметила министр. - Мир сталкивается со сбоем в развитии, когда развитые страны не выполняют свои обязательства по отношению к развивающимся. Страны группы БРИКС и ее союзники способны изменить данную ситуацию".

Поиски формулы расширения

Посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД ЮАР, шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал отметил, что около 30 стран обратились с заявками на вступление в группу. По его словам, запросы имеют как официальный характер, так и неформальный, призванный выяснить процедуру и критерии приема в БРИКС новых членов. Согласно имеющейся здесь информации, интерес к вступлению в БРИКС высказали Алжир, Аргентина, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Египет, Зимбабве, Индонезия, Иран, Казахстан, Мексика, Нигерия, Никарагуа, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Саудовская Аравия, Сенегал, Сирия, Судан, Таиланд, Тунис, Турция, Уругвай.

В кулуарах нынешней встречи ТАСС сообщили, что рассматриваются несколько формул расширения БРИКС. Одна из них предусматривает, что приоритет должен быть отдан укреплению экономического сотрудничества через Новый банк развития БРИКС. При этом страны, принятые в банк, смогут участвовать в различных форматах группы БРИКС без формального присоединения к группе. Другая концепция предполагает принятия стран в БРИКС в качестве постоянных членов объединения.

В 2006 году Бразилия, Россия, Индия и Китай создали группу БРИК. ЮАР вступила в нее в 2011 году, превратив ее в БРИКС.