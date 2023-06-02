В Киеве заявили, что в "авиационную коалицию" вошли уже восемь стран Европы

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что список стран вошли Великобритания, Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Бельгия, Португалия и Франция

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Восемь европейских стран согласились войти в так называемую авиационную коалицию, которая предоставит Украине боевую авиацию. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Оформилась основа европейской части коалиции с участием уже восьми стран, вскоре будет больше", - цитирует его издание "Европейская правда". Он уточнил, что в список стран вошли Великобритания, Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Бельгия, Португалия и Франция. "С президентом Франции даже принято отдельное совместное заявление по этому поводу", - подчеркнул Жовква.

По словам чиновника, достигнутые договоренности позволяют рассчитывать на конкретные решения относительно объемов и механизма подготовки пилотов, обслуживающего персонала, а также создание условий и соответствующей инфраструктуры для истребителей уже во время следующего заседания контактной группы содействия Украине в Рамштайне.

1 июня президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский по итогам переговоров поручили министрам обороны представить программу подготовки пилотов истребителей и авиамехаников для Киева.

Министр обороны США Ллойд Остин ранее заявлял, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских летчиков к применению истребителей F-16. Президент США Джо Байден 21 мая объявлял, что Запад начнет обучение украинских летчиков навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву.

Заместитель главы МИД России Александр Грушко, комментируя намерения союзников США передать Киеву F-16, подчеркнул, что страны Запада продолжают идти по пути эскалации в украинском конфликте, Москва учтет это в своих планах.