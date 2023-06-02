Глава МИД Японии не ответил, можно ли ставить в один ряд угрозы со стороны России и Китая

Японские официальные лица, включая премьера Фумио Кисиду, регулярно в публичных выступлениях высказывают мнение, что ситуация на Украине в ближайшее время может повториться в Азии

ТОКИО, 2 июня. /ТАСС/. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси не стал напрямую отвечать на вопрос, можно ли считать угрозу Китая для Юго-Восточной Азии эквивалентной российской угрозе для Европы. Эта тема поднималась на пресс-конференции министра в клубе иностранных журналистов в Токио.

"Когда мы говорим, что сегодняшняя ситуация на Украине может завтра повториться в Восточной Азии, мы не называем имен конкретных государств. Но когда мы ставим вопрос таким образом, мы имеем в виду, что, если агрессия со стороны России будет признана успешной хоть кем-то, это пошлет очень негативный сигнал всему миру", - отметил Хаяси, отвечая на просьбу пояснить выраженное им и главой правительства Фумио Кисидой мнение, что ситуация на Украине может повториться в Азии. Хаяси оставил без ответа вопрос журналиста, стоит ли, исходя из логики заявлений японский официальных лиц, относиться к председателю КНР "Си Цзиньпину как к [президенту РФ] Владимиру Путину Восточной Азии".

Японские официальные лица, включая премьера Кисиду, регулярно в публичных выступлениях высказывают мнение, что ситуация на Украине в ближайшее время может повториться в Азии. Должностные лица имеют в виду обострение ситуации вокруг Тайваня, однако напрямую никогда не упоминают ни Китай, ни Тайвань.