Посол США отметил ограничение сотрудничества с Душанбе из-за ситуации с правами человека

Мануэль Микаллер заявил, что Вашингтон озабочен этим вопросом

ДУШАНБЕ, 2 июня. /ТАСС/. США озабочены ситуацией с правами человека в Таджикистане, это ограничивает сотрудничество двух стран. Об этом заявил посол США в Душанбе Мануэль Микаллер в интервью газете Asia-Plus.

"Соединенные Штаты озабочены по поводу ситуации с правами человека в Таджикистане <...>. Мы четко обозначили для правительства, что отсутствие уважения к основным свободам ограничивает наше сотрудничество и мешает стране полностью реализовать свой потенциал", - отметил дипломат.

Посол уточнил, что эти проблемы включают в себя ограничения свободы вероисповедания, ограничения независимых СМИ и гражданского общества, а также "пытки и отсутствие справедливого и прозрачного судопроизводства".

Микаллер заявил, что "мы поддерживаем активный диалог с правозащитниками и активистами гражданского общества. Регулярно поднимаем вопросы прав человека на самом высоком уровне".

Ранее США обвиняли власти Таджикистана в преследовании журналистов и блогеров, которые были осуждены в республике по обвинению в сотрудничестве с запрещенными экстремистскими организациями.