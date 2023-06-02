Reuters: США предложат придерживаться ограничений по ДСНВ до 2026 года

По данным агентства, такое предложение сделает советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /ТАСС/. США предложат придерживаться ограничений по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до 2026 года, если Россия будет также следовать им. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По его данным, такое предложение сделает советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время выступления в Ассоциации по контролю над вооружениями. Как отмечают американские чиновники, Салливан "обсудит важность сохранения" договора и выступит с предложением соблюдать ограничения по ДСНВ до 2026 года.