Лидеры стран Центральной Азии и представители ЕС обсудят торговлю и цифровизацию

Их встреча пройдет в городе Чоплон-Ате

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 2 июня. /ТАСС/. Лидеры государств Центральной Азии и представители Евросоюза на встрече в городе Чоплон-Ате обсудят развитие экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия в сфере цифровизации. Об этом заявил глава киргизского внешнеполитического ведомства Жээнбек Кулубаев, комментируя повестку дня форума Центральная Азия - ЕС.

"В Евросоюзе считают Центральную Азию регионом, на который необходимо обратить внимание", - сказал он. В том числе в направлении взаимодополняемости экономик. В общей сложности, по словам министра, в повестке дня встречи можно обозначить четыре основных направления.

"Первый вопрос - как мы будем развивать торговлю между странами Евросоюза и Центральной Азии, поскольку в настоящее время некоторые транспортные коридоры закрыты, то стороны ищут разные пути для расширения торгово-экономического сотрудничества", - отметил глава МИД. Вторая тема - это климатическая повестка.

"Третье направление - это цифровизация. ЕС готов помочь Центральной Азии в проведении цифровизации в различных направлениях экономики, в том числе в торговле и транспортной логистике", - заверил Кулубаев. Четвертая тема, заключил он, - это взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере.

Участие во второй встрече Центральная Азия - ЕС принимают президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, заместитель председателя кабинета министров Туркмении Нурмухаммет Аманнепесов и председатель Европейского совета Шарль Мишель. Первая встреча в подобном формате проходила в октябре прошлого года в Казахстане.