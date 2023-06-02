МИД Франции заявил, что на выполнение условий для вступления в ЕС могут "уйти десятилетия"

Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоуренс Бун считает, что европейцам следует "сплотить ряды" и среди прочего "лучше оказывать поддержку странам, которые хотят вступить в ЕС"

ПАРИЖ, 2 июня. /ТАСС/. Некоторым странам-кандидатам потребуются десятилетия, чтобы выполнить условия, необходимые для вступления в состав Европейского союза (ЕС). Такое мнение выразила госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоуренс Бун в эфире радиостанции Europe1.

По ее словам, с учетом заявок 10 стран на вступление в ЕС "вопрос состоит не в том, принимать ли их и когда это сделать". "По-настоящему вопрос состоит в том, как это сделать", - пояснила дипломат, отметив, что у некоторых кандидатов могут "уйти десятилетия" на устранение несоответствий европейским стандартам.

Госсекретарь сообщила, что на саммите Европейского политического сообщества, завершившемся в Молдавии 1 июня, обсуждалось в том числе противостояние с РФ. "Россия ведет достаточно прямолинейную войну против Украины <...>, но не стоит заблуждаться, Россия также ведет войну против нас, воюет с нами путем дезинформации, цен на энергию, инсинуаций", - утверждала Бун.

По ее словам, европейцам следует "сплотить ряды" и среди прочего "лучше оказывать поддержку странам, которые хотят вступить в ЕС". Участники встречи в Молдавии согласовали создание "сети киберэкспертов" для борьбы с дезинформацией в 47 государствах, добавила дипломат.

ЕС предоставил Украине и Молдавии в 2022 году официальный статус кандидата на вступление. Следующим шагом должно стать начало переговоров о вступление в сообщество. Никаких четких сроков для начала этих переговоров, равно как и для их завершения не существует. Например, Турция получила статус кандидата на вступление в ЕС в 1999 году, переговоры были начаты в 2005 году, продолжаются уже 18 лет, перспектива их завершения не просматривается.