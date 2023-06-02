Суд отправил под домашний арест певицу, задержанную за съемки работы системы ПВО в Киеве

По данным украинских СМИ, Инна Воронова является женой киевского бизнесмена Юрия Чернецкого, приговоренного к пяти годам лишения свободы за торговлю наркотиками

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца певице Инне Вороновой, подозреваемой в публикации в социальных сетях видео работы системы противовоздушной обороны (ПВО) в столице Украины 16 мая. Об этом сообщило издание "Страна".

31 мая сообщалось об обысках Службы безопасности Украины (СБУ) в жилище у Вороновой, которая была задержана более двух недель назад. По данным украинских СМИ, Воронова является женой киевского бизнесмена Юрия Чернецкого, приговоренного к пяти годам лишения свободы за торговлю наркотиками.

В то же день СБУ предъявила обвинения троим блогерам (в том числе Вороновой), которые снимали и публиковали в социальных сетях видео работы системы ПВО. В свою очередь киевская полиция информировала о задержании еще девятерых человек за аналогичные действия.

17 мая СБУ сообщила о блокировке уличных камер видеонаблюдения в Киеве, которые в автоматическом режиме фиксировали работу сил ПВО. По данным спецслужбы, видеокамеры находились на балансе нескольких столичных коммерческих структур и доступ к видеоматериалам был открыт для широкого круга пользователей. Тогда же были возбуждены уголовные дела в отношении шести жителей столицы, которые разместили в соцсетях фото и видео работы сил ПВО. Подозреваемым грозит до восьми лет тюрьмы.

В начале 2022 года власти Украины запретили снимать передвижения и места дислокации военных, а также взрывы и другие события военного характера, по которым можно определить координаты. Публикация таких материалов в Сети может быть квалифицирована как пособничество и государственная измена.