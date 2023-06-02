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обновлено 2 июня, 11:03
Военная операция на Украине

Блинкен: США приветствуют любую инициативу, которая приведет Россию за стол переговоров

В Вашингтоне поддержали участие Пекина, Бразилиа и любых других сторон в переговорном процессе по ситуации на Украине

СТОКГОЛЬМ, 2 июня. /ТАСС/. США поддержат участие Китая, Бразилии или любой другой страны в переговорном процессе по Украине. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, выступая с речью на мероприятии, организованном Финским институтом международных отношений в здании ратуши Хельсинки.

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"США приветствуют любую инициативу, которая позволит привести президента [России Владимира] Путина за стол переговоров [по Украине] для участия в конструктивной дипломатии", - утверждает Блинкен. "[США] поддержат усилия [в переговорном процессе по Украине] Бразилии с Китаем или любой другой страны", - заявил госсектретарь США.

Ранее министры иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на встрече в Кейптауне выступили в поддержку мирного урегулирования конфликта на Украине и полного выполнения зерновой сделки всеми сторонами. Папа Римский Франциск в интервью телеканалу Telemundo в пятницу назвал конфликт между РФ и Украиной "политической проблемой", а мир - возможным только при их контакте. Газета Politico со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников написала, что представители администрации США обсуждают предоставление Украине гарантий безопасности в долгосрочной перспективе, в том числе заключение сделок по поставкам оружия, как в рамках сотрудничества США и Израиля. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияБлинкен, ЭнтониВоенная операция на Украине
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