Блинкен: США приветствуют любую инициативу, которая приведет Россию за стол переговоров

В Вашингтоне поддержали участие Пекина, Бразилиа и любых других сторон в переговорном процессе по ситуации на Украине

СТОКГОЛЬМ, 2 июня. /ТАСС/. США поддержат участие Китая, Бразилии или любой другой страны в переговорном процессе по Украине. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, выступая с речью на мероприятии, организованном Финским институтом международных отношений в здании ратуши Хельсинки.

"США приветствуют любую инициативу, которая позволит привести президента [России Владимира] Путина за стол переговоров [по Украине] для участия в конструктивной дипломатии", - утверждает Блинкен. "[США] поддержат усилия [в переговорном процессе по Украине] Бразилии с Китаем или любой другой страны", - заявил госсектретарь США.

Ранее министры иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на встрече в Кейптауне выступили в поддержку мирного урегулирования конфликта на Украине и полного выполнения зерновой сделки всеми сторонами. Папа Римский Франциск в интервью телеканалу Telemundo в пятницу назвал конфликт между РФ и Украиной "политической проблемой", а мир - возможным только при их контакте. Газета Politico со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников написала, что представители администрации США обсуждают предоставление Украине гарантий безопасности в долгосрочной перспективе, в том числе заключение сделок по поставкам оружия, как в рамках сотрудничества США и Израиля.