Блинкен заявил, что СВО не ослабит ответ США в случае возникновения угроз в АТР

По словам американского госсекретаря, поддержка Украины со стороны США не ослабила возможности дать ответ на потенциальные угрозы со стороны КНР или кого-либо еще

СТОКГОЛЬМ, 2 июня. /ТАСС/. Специальная военная операция (СВО) России на Украине не ослабила внимание США к Азиатско-Тихоокеанскому региону, не подорвала их готовность дать адекватный ответ в случае возникновения здесь угроз американским интересам. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, выступая с речью на мероприятии, организованном Финским институтом международных отношений в здании ратуши Хельсинки, его речь транслировалась онлайн.

"[СВО России] не отвлекла наше внимание от вызовов в Индо-Тихоокеанском регионе, наоборот мы стали уделять им более пристальное внимание. Поддержка Украины со стороны США не ослабила, но усилила наши возможности дать ответ на потенциальные угрозы со стороны Китая или кого-либо еще", - утверждал он. В Пекине якобы "приняли к сведению", что России "не удалось запугать мир нарушением Устава ООН силовым путем" и что "все страны устремились на его защиту", полагает госсекретарь.

Одним из ключевых противоречий в отношениях между США и Китаем является фактор Тайваня, крупнейшего китайского острова, который управляется собственной администрацией с 1949 года, однако считается в Пекине неотъемлемой частью единой страны. Напряженность в Тайваньском проливе серьезно обострилась после состоявшегося 2-3 августа 2022 года визита в Тайбэй занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. С августа того же года Народно-освободительная армия Китая регулярно направляет в район Тайваня свои корабли и самолеты. В Пекине подобные визиты считают провокациями, вмешательством во внутренние дела КНР и поддержкой тайваньских сепаратистов.

США являются одним из ключевых поставщиков вооружений Тайбэю. В настоящее время общий объем невыполненных или отложенных поставок оружия Тайваню со стороны США уже достиг около $20 млрд.