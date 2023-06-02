Президент Киргизии назвал успешным первый саммит Центральной Азии и ЕС в Астане

Садыр Жапаров отметил, что стремление сторон к стратегическому партнерству "создает благоприятные возможности для встреч на высшем уровне"

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 2 июня. /ТАСС/. Первая встреча лидеров государств Центральной Азии и Европейского союза, которая состоялась в прошлом году в Казахстане, была плодотворной. Такую оценку дал президент Киргизии Садыр Жапаров на втором саммите "Центральная Азия - Европейский союз" в киргизском городе Чолпон-Ата.

"Искренне рад нашей очередной встрече в этом формате и признателен за поддержку нашей инициативы о проведении второй встречи в Кыргызской Республике. Первая встреча в Астане прошла очень успешно и задала направления для дальнейшего развития сотрудничества", - сказал он.

Динамика взаимодействия стран Центральной Азии и ЕС в рамках "различных платформ" и общее стремление сторон к стратегическому партнерству "создают благоприятные возможности для встреч на высшем уровне", добавил президент.

Участие во втором саммите "Центральная Азия - Европейский союз" принимают президенты Казахстана Касым Жомарт Токаев, Киргизии Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, заместитель председателя правительства Туркмении Нурмухаммет Аманнепесов и председатель Европейского совета Шарль Мишель. Первая встреча в подобном формате проходила в октябре прошлого года в Казахстане.