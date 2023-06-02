Венгрия заявила, что ориентируется в своей политике на Россию, Германию и Турцию

По словам главы венгерского правительства Виктора Орбана, "наиболее критическая" ситуация сложилась в отношениях с ФРГ

БУДАПЕШТ, 2 июня. /ТАСС/. Политика Венгрии будет определяться с учетом ее географического положения внутри треугольника, вершинами которого являются три страны - Россия, Германия и Турция. Об этом заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан, выступая в программе радиостанции Kossuth.

Он считает, что внимание Будапешта должно быть направлено на три центра политической и экономической силы - Москву, Берлин и Анкару. "Россия, Германия, Турция - наша жизнь находится в этом треугольнике, и именно в этом треугольнике необходимо хорошо управлять жизнью венгров", - отметил премьер-министр.

По его мнению, нельзя сказать, что "расположение звезд" в равной степени благоприятно во всех трех направлениях, однако все они стабильны, сбалансированы и хорошо развиваются, с точки зрения Венгрии. "Наиболее критическая" ситуация сложилась сейчас в отношениях с Германией, добавил глава правительства.