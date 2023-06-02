В Совете государств Балтийского моря назвали разминирование дна задачей прибрежных стран

Генеральный директор Совета Гжегож Марек Познаньский выразил надежду на то, что работа, проделанная Германией во время ее председательства, будет способствовать скорейшему нахождению решения этой проблемы

ВИСМАР /Германия/, 2 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Совета государств Балтийского моря (СГБМ) Гжегож Марек Познаньский заявил, что разминирование дна Балтийского моря является общей задачей прибрежных государств. Об этом он сообщил в пятницу журналистам по прибытии на заседание глав МИД СГБМ.

"Несмотря на различные приоритеты, данная задача должна решаться всеми государствами совместно", - сказал Познаньский. "Независимо от того, в северных или южных водах Балтийского моря находятся обычные или химические боевые отравляющие вещества, опасность, которую они представляют, затрагивает все Балтийское море", - подчеркнул он. При этом гендиректор СГБМ выразил надежду на то, что работа, проделанная Германией во время ее председательства в Совете, будет способствовать скорейшему нахождению решения этой проблемы.

В четверг в городе Висмар (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания) под председательством Германии открылась двухдневная встреча глав МИД Совета государств Балтийского моря (Германия, Дания, Эстония, Финляндия, Литва, Латвия, Польша и Швеция, а также Исландия, Норвегия и ЕС). Основными темами переговоров стали вопросы энергетической безопасности, расширение использования альтернативных источников энергии, диверсификация поставок сырья, проблема защиты климата и разминирования дна Балтийского моря. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок отметила, что "морское дно усеяно почти 450 тыс. тонн боеприпасов, которые загрязняют воды. Поэтому проблему, по ее словам, следует разрешить как можно быстрее.

О Совете государств Балтийского моря

Совет государств Балтийского моря - межправительственная политическая организация, созданная с целью стимулирования всестороннего сотрудничества между странами региона после окончания холодной войны. Она была учреждена на конференции, проходившей 5-6 марта 1992 года в Копенгагене, министрами иностранных дел девяти стран, имеющих выход к Балтийскому морю, - России, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Дании, Швеции и Финляндии, а также Норвегии. В 1995 году к организации присоединилась Исландия. Еще одним членом СГБМ является Европейская комиссия - высший исполнительный орган Европейского союза.

МИД РФ в мае 2022 года заявил, что Россия приняла официальное решение о выходе из Совета государств Балтийского моря. В ведомстве подчеркнули тогда, что "ситуация в СГБМ деградирует", а "государства НАТО и Евросоюза в составе СГБМ отказались от равноправного диалога и принципов, на которых создавалась эта региональная структура на Балтике, и последовательно превращают ее в инструмент антироссийской политики". В то же время в МИД РФ отметили, что это решение не повлияет на присутствие России в регионе.