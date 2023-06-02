Таможня Гонконга задержала партию поддельных часов и одежды стоимостью $5,6 млн

Как сообщила газета South China Morning Post, на экспорт пытались вывезти продукцию Rolex, Richard Mille, Patek Philippe и других брендов

ГОНКОНГ, 2 июня. /ТАСС/. Сотрудники таможни Гонконга в ходе спецоперации задержали партию контрафактных часов и других товаров общей стоимостью около 44 млн гонконгских долларов (около $5,6 млн). Как сообщила в пятницу газета South China Morning Post, преступники пытались вывезти на экспорт поддельную продукцию Rolex, Richard Mille, Patek Philippe и других брендов.

В общей сложности было обнаружено около 78 тыс. товаров. По данным предварительного расследования, они хранились на складах более 10 логистических компаний.

Сотрудники таможни обнаружили 7 тыс. поддельных наручных часов общей стоимостью 18 млн гонконгских долларов (около $2,3 млн). Более 90% из них должны были быть направлены на экспорт в Нидерланды, ОАЭ, США, Францию и ФРГ.

Кроме того, найдены 1,4 тыс. поддельных сумок Louis Vuitton, Gucci и Hermes. Их стоимость оценивается в 1,5 млн гонконгских долларов (около $192,3 тыс.). На складах также хранились поддельные аксессуары для мобильных телефонов Samsung и Apple, а также контрафактная обувь Nike и Adidas.

К настоящему времени правоохранительные органы задержали троих человек. После допроса они были выпущены под залог.