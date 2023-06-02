США заявили, что не поддерживают вооруженную оппозицию талибам в Афганистане

Посол США в Таджикистане Мануэль Микаллер сообщил, что с августа 2021 года его страна предоставила Афганистану гуманитарную помощь на сумму более $1,1 млрд

ДУШАНБЕ, 2 июня. /ТАСС/. Вашингтон не поддерживает оппозицию движению "Талибан" (запрещено в РФ), которая использует насильственные методы противостояния, и призывает к диалогу все стороны в Афганистане. Об этом заявил посол США в Таджикистане Мануэль Микаллер.

"Соединенные Штаты не поддерживают насильственную оппозицию в Афганистане, мы призываем все стороны проявлять сдержанность и вести диалог. Только так Афганистан сможет устойчиво решить свои многочисленные проблемы", - ответил дипломат в интервью газете Asia-Plus на вопрос об отсутствии поддержки США Фронту национального сопротивления Афганистана. При этом он указал, что с августа 2021 года Вашингтон предоставили Афганистану гуманитарную помощь на сумму более $1,1 млрд.

По словам Микаллера, США разделяют озабоченность Таджикистана по поводу угрозы безопасности, исходящей из Афганистана. Он напомнил, что страна выделила республике более $60 млн для укрепления границы и борьбу с угрозой распространения терроризма.

После захвата власти талибами в августе 2021 года афганские политики организовали в северной провинции Панджшер сопротивление. Созданный Фронт национального сопротивления Афганистана, возглавил Ахмад Масуд - сын и преемник полевого командира Ахмад Шаха Масуда.