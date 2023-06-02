Источник: не менее 20 глав государств и 45 министров примут участие в инаугурации Эрдогана

Россию на церемонии будет представлять спикер Госдумы Вячеслав Володин

АНКАРА, 2 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 20 глав государств и 45 министров примут участие в инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая состоится в Анкаре 3 июня.

"Мы ожидаем, что в инаугурации господина президента Эрдогана примут участие 20 глав государств и 45 министров из разных стран. Ожидается участие президента Азербайджана Ильхама Алиева, эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани. Для участия в церемонии в Турцию также приедет генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг", - подчеркнул в беседе с корреспондентом ТАСС источник.

Россию на церемонии будет представлять спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

По словам источника, на субботу у турецкого лидера запланирована продолжительная программа, которая включает посещение мавзолея Кемаля Ататюрка, основателя Турецкой Республики, принятие присяги, а также объявление нового кабинета министров.

Центризбирком Турции 1 июня обнародовал окончательные итоги второго тура выборов президента, которые состоялись 28 мая. В соответствии с результатами выборов Эрдоган признан переизбранным главой государства с 52,18% голосов избирателей, его соперник - лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - получил 47,82% голосов.