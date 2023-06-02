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Военная операция на Украине

В Китае заявили, что конфликт на Украине можно завершить путем прекращения поставок оружия

Спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй признал, что на пути политического урегулирования конфликта на Украине существует "много трудностей и разногласий"

ПЕКИН, 2 июня. /ТАСС/. Украинский конфликт можно прекратить путем остановки поставок вооружений в зону боевых действий. Об этом заявил специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй.

"Мы считаем, что, если действительно есть желание остановить войну, спасти жизни и добиться мира, нужно прекратить поставлять вооружения в зону боевых действий", - сказал он на брифинге в Китайской ассоциации общественной дипломатии в Пекине. В противном случае существует опасность непрерывной эскалации "по спирали", предупредил спецпредставитель правительства КНР.

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Ли Хуэй признал, что на пути политического урегулирования конфликта на Украине существует "много трудностей и разногласий". "Однако необходимо проявлять упорство, придерживаясь мирных методов [решения проблемы]", - добавил китайский дипломат.

"Российская сторона заявила, что никогда не была против мирных переговоров [с Украиной], РФ всегда поддерживала мирный путь урегулирования", - подчеркнул Ли Хуэй. Как отметил эмиссар КНР, украинские власти заверили его, что "желают мира и дорожат им". "И я ощутил, что обе стороны [Россия и Украина] не закрыли намертво двери для переговоров", - подытожил он.

Ли Хуэй с 15 по 26 мая посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, штаб-квартиру ЕС и Россию. В ходе поездки он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, дипломатами указанных стран, включая министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. 

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