Шольц обсудит с Макроном международные темы 6 июня

Канцлер ФРГ примет президента Франсции в Потсдаме

БЕРЛИН, 2 июня. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц примет президента Франции Эмманюэля Макрона в Потсдаме (земля Бранденбург) во вторник, 6 июня. Об этом сообщила журналистам в Берлине представитель правительства Германии Кристиане Хоффман.

"Стороны обсудят двусторонние и международные темы, европейскую повестку. Пресс-конференция не запланирована", - сказала она. По ее словам, встреча состоится в формате рабочего ужина.

Макрон совершит 2-4 июля государственный визит в ФРГ по приглашению президента федеративной республики Франка-Вальтера Штайнмайера.