Эксперт: Макрон использует тему вступления Украины в НАТО для ослабления позиций Германии

Политический обозреватель британского онлайн-портала UnHerd Ральф Шёлльхаммер считает, что президент Франции заявил о необходимости разработки маршрута вступления Украины в НАТО, чтобы заручиться поддержкой центральноевропейских стран

ЛОНДОН, 2 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон, рассуждая о готовности принять Украину в состав НАТО, пытается подорвать влияние ФРГ, которая занимает более сдержанную позицию в этом вопросе. Такое мнение в пятницу выразил политический обозреватель британского онлайн-портала UnHerd Ральф Шёлльхаммер.

Он считает, что Макрон несколько дней назад заявил о необходимости разработки маршрута вступления Украины в НАТО, желая заручиться поддержкой центральноевропейских стран - членов Евросоюза, чтобы утвердить Францию в статусе политического лидера ЕС. Шёлльхаммер добавил, что в действительности присоединение Украины к НАТО в обозримом будущем выглядит маловероятным сценарием, особенно с учетом осторожной позиции Германии, однако данная ситуация даже выгоднее французским властям.

По мнению обозревателя UnHerd, Париж таким образом хочет получить дипломатический капитал и сделать Берлин объектом критики со стороны государств Центральной и Восточной Европы. Как считает Шёлльхаммер, действия Макрона свидетельствуют о том, что своим основным конкурентом Франция видит не Россию или Китай, а именно Германию.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что Украина со временем станет его членом, однако отказался предоставлять план действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в Конституцию Украины, закрепляющие стремление в НАТО.

Президент страны Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев хочет добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в четверг на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе указал на приоритет поддержки Украины, а не дискуссий о ее вступлении в НАТО.