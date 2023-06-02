2 июня, 10:12
Военная операция на Украине

США заявили о согласовании мер Запада против РФ на случай проведения СВО еще в 2021 году

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что страны Запада будут оказывать помощь Украине "столько, сколько потребуется"

СТОКГОЛЬМ, 2 июня. /ТАСС/. США разработали план единого антироссийского ответа "коллективного Запада" на случай военной эскалации между РФ и Украиной еще в 2021 году. Об этом в пятницу заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая с речью на мероприятии, организованном Финским институтом международных отношений в здании ратуши Хельсинки, его речь транслировалась онлайн.

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Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В 2021 году США сделали все, чтобы успокоить Россию, <...> показали готовность к разрядке, стремились предотвратить [эскалацию]. Мы предложили [РФ] два пути: дипломатии <...> и агрессии <...>. В последнем случае мы пообещали три вещи: поддержать Украину, создать максимальные издержки для России, а также усилить НАТО. Одновременно мы скоординировали планы и стратегии по противодействию потенциальному вторжению России с партнерами в НАТО, G7 ("Группе семи" - прим. ТАСС), Евросоюзе и другими союзниками по всему миру", - заявил он.

Блинкен также добавил, что США и западные страны будут оказывать помощь Украине "столько, сколько потребуется". 

Теги:
УкраинаСШАРоссияБлинкен, ЭнтониВоенная операция на Украине
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