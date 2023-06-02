Немецкий депутат назвал ошибкой Запада признание и одностороннюю поддержку Косова

Спикер фракции "Альтернатива для Германии" Петр Быстрон подверг критике политику и риторику косовского премьера Альбина Курти

БЕЛГРАД, 2 июня. /ТАСС/. Запад допустил ошибку, признав независимость самопровозглашенного Косова и в дальнейшем оказав одностороннюю поддержку властям в Приштине. Такое мнение выразил внешнеполитический спикер фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Бундестаге Петр Быстрон в интервью порталу Kosovo Online.

"АдГ крайне обеспокоена из-за эскалации насилия [на севере Косова]. Несмотря на внушительное военное присутствие мирового сообщества, конфликты между косовскими албанцами и сербами за прошедшие 24 года не разрешены. Признание Косова было ошибкой, равно как и односторонняя поддержка Западом Приштины", - уверен немецкий депутат.

При этом он подверг критике политику и риторику косовского премьера Альбина Курти. По мнению Быстрона, "попытка Курти демонизировать сербов и представить их вассалами России, а албанцев в Косове - жертвами неуместна". "Вместе с тем это согласуется с привычным нарративом, бытующим в странах, где доминируют США: любого, кто встанет на пути у американских интересов, сразу дискредитируют как агента Москвы. На европейской политической арене должен быть неприемлем этноцентричный шовинизм, который проповедует Курти, а тем более [неприемлемой] должна была бы быть его поддержка со стороны какого-либо европейского правительства", - полагает политик.

Говоря о ситуации на севере Косова, где местное сербское население продолжает протестовать против действий Приштины, Быстрон выразил поддержку лозунгам протестующих, призвав их сохранять сдержанность. "Советую проявлять сдержанность на протестах и одновременно не отступать от политических требований. Они [косовские сербы] правы. Бомбардировка Югославии со стороны НАТО была несправедливостью. Насильственное отделение края Косово от территории Югославии было несправедливостью. То, что создано из несправедливости, не может просуществовать долго. Будьте последовательны. Косово - это Сербия", - сказал представитель АдГ.

Комментируя переговорный процесс вокруг Косова, Быстрон выразил мнение, что ЕС при участии в нем показал свою недееспособность. "В принципе, диалог всегда возможен. Однако диалог в Косове при посредничестве ЕС можно считать неудачей, поскольку Приштина не уважала и не выполняла достигнутые договоренности. ЕС в очередной раз показал свою недееспособность. Очевидно, что сербы хотят [создать] Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ) в качестве своего рода гаранта собственных прав, без этого объединения трудно будет вести переговоры. ЕС должен придумать новую стратегию и, если необходимо, прибегнуть к санкциям. Не должно остаться без последствий то, что Приштина 10 лет отказывается выполнять достигнутые соглашения, как в случае с ССМ", - отметил депутат.