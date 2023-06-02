Эмиссар КНР назвал публикацию WSJ о его предложении не соответствующей действительности

Ли Хуэй сообщил, что позиция его страны одинаковая при контактах с Россией, Украиной или со странами Европы

ПЕКИН, 2 июня. /ТАСС/. Специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй назвал не соответствующей действительности публикацию The Wall Street Journal о том, что он якобы предложил сохранить новые территории в составе РФ.

"Соответствующая публикация полностью не соответствует действительности. Китай в украинском вопросе продолжает придерживаться позиции, основанной на объективности и справедливости, активно продвигает мирные переговоры, стоит на стороне мира, переговоров и справедливости", - сказал дипломат на брифинге Китайской ассоциации общественной дипломатии, добавив, что позиция Китая одинаковая при контактах с Россией, Украиной или со странами Европы.

The Wall Street Journal проинформировала 26 мая со ссылкой на источники, что Ли Хуэй во время визита в Европу призвал к немедленному прекращению огня на Украине и сохранению новых регионов в составе РФ. Ли Хуэй 15-26 мая посетил Украину, Польшу, Францию, ФРГ, штаб-квартиру ЕС и Россию. В ходе этой поездки он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, с дипломатами указанных стран, в том числе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Главной целью, как он подтвердил, было обсуждение украинского конфликта.