Чехия заявила о стремлении углубить сотрудничество в оборонной промышленности с Молдавией

Премьер-министр республики Петр Фиала отметил предпосылки к участию в модернизации молдавской армии для чешских фирм

КИШИНЕВ, 2 июня. /ТАСС/. Чехия заинтересована в расширении взаимодействия с Молдавией в оборонной промышленности. Об этом заявил чешский премьер-министр Петр Фиала после переговоров со своим кишиневским коллегой Дорином Речаном и встречи с президентом Молдавии Майей Санду. Слова политика привело в пятницу информационное агентство CTK.

"Чехия заинтересована углублять сотрудничество с Молдавией в [сфере] оборонной промышленности, - сказал премьер. - Для чешских фирм существуют прекрасные предпосылки [к участию в] модернизации молдавской армии".

В качестве примера Фиала привел возможность поставки в Молдавию чешских систем пассивного радиолокационного наблюдения за наземным, воздушным и водным пространством Vеra, дальность обнаружения которых составляет 410 км. В Кишиневе, согласно агентству, также планируется открыть бюро военного атташе Чехии.

Чехия поддерживает усилия Молдавии, направленные на достижение скорейшего членства в Евросоюзе и сближение этой страны с НАТО. Республика, согласно данным агентства, осуждает попытки дестабилизировать ситуацию в Молдавии и поддерживает создание европейского санкционного списка, в который будут вноситься физические и юридические лица, ответственные за это. CTK также проинформировало, что Фиала в четверг на полях саммита Европейского политического сообщества, состоявшегося близ Кишинева, провел переговоры с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили, встретился с президентами Украины Владимиром Зеленским и Сербии Александаром Вучичем.