Президент Польши предложил внести поправки в спорный закон "о российском влиянии"

Анджей Дуда считает, что комиссия должна состоять только из экспертов, а принятые на ее базе решения должны оспариваться в обычном суде

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда решил внести коррективы в раскритикованный на Западе новый польский закон о создании в стране государственной комиссии, расследующей якобы имевшее место "российское влияние" на принимаемые в республике решения.

Как заявил Дуда в распространенном в пятницу Польским телевидением обращении, уже в пятницу он передаст предлагаемые поправки в парламент. "В комиссии не могут заседать парламентарии", - отметил Дуда, говоря о поправках. По его мнению, комиссия должна состоять только из экспертов, а принятые на ее базе решения должны оспариваться в обычном суде.

Дуда напомнил, что ранее направил этот закон на проверку в Конституционный суд, учитывая все замечания, но подчеркнул, что всецело поддерживает создание комиссии. Несмотря на решение главы государства, закон будет работать и применяться до решения Конституционного суда, который может признать его несоответствие праву.

В понедельник Дуда подписал принятый парламентом закон о создании госкомиссии по "российскому влиянию" на принимаемые польскими властями решения в 2007-2022 годах. Цель комиссии - анализировать работу государственных служащих, факты передачи информации третьим лицам, влияние на содержание управленческих решений, принятие вредных решений, заключение контрактов или распоряжение государственными или корпоративными средствами. По итогам разбирательства комиссия может отменить административное решение, а также запретить выполнять функции, связанные с распоряжением государственными средствами, на срок до 10 лет.

Польская оппозиция считает решение о создании комиссии политизированным и ориентированным на борьбу с весомыми политиками, в частности с экс-премьером Польши Дональдом Туском, перед предстоящими осенью в стране парламентскими выборами.

Во вторник Госдепартамент США заявил об "обеспокоенности" правительства "принятием польскими властями нового закона, который может быть ненадлежащим образом использован для вмешательства в свободные и честные выборы в Польше", а также использован против оппозиции. Обеспокоенность выразила также Еврокомиссия, которая заявила о намерении проанализировать закон и при необходимости принять меры.