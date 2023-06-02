Глава МИД Греции посетит инаугурацию президента Турции

Церемония состоится 3 июня

АФИНЫ, 2 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Греции Василиос Каскарелис представит греческое правительство на инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщила пресс-служба греческого внешнеполитического ведомства.

"Каскарелис отправится в субботу, 3 июня, в Турцию (Анкара), где по приглашению [турецкой стороны] будет представлять правительство Греции на церемонии приведения к присяге президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Министр иностранных дел также примет участие в ужине, который президент Турции устроит для представителей иностранных правительств", - говорится в сообщении.

Греция рассчитывает улучшить отношения с Турцией, которая, в частности, не признает ее 10-мильную воздушную зону вокруг греческих островов. Анкара считает, что воздушное пространство и территориальные воды Афин ограничены 6 морскими милями. В четверг греческая газета Parapolitika сообщила, что Турция издала сообщение NOTAM (с англ. NOtice To AirMen, NOTAM - извещение летному составу). В нем с 5 по 26 июня резервируется район "международных вод и воздушного пространства" над Эгейским морем для военных учений с боевой стрельбой, а также дается предупреждение всем другим воздушным судам не заходить в данный район. По информации издания, греческая сторона охарактеризовала извещение Турции как недействительное, поскольку "оно резервирует воздушное пространство в пределах района полетной информации Афин". В нем только Греция, подчеркнули власти, обладает полномочиями для таких действий.

Центризбирком Турции 1 июня обнародовал окончательные итоги второго тура выборов президента, которые состоялись 28 мая. В соответствии с результатами выборов Эрдоган признан переизбранным главой государства с 52,18% голосов избирателей, его соперник - лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - получил 47,82% голосов.