В "Шор" назвали неоправданными расходы на саммит лидеров ЕС в Молдавии

Лидер партии Илан Шор считает пустыми заявления участников этого мероприятия

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Результаты прошедшего в Молдавии саммита Европейского политического сообщества не оправдали расходы молдавской стороны на его проведение. Такое мнение выразил лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор в интервью "Россия 24" в пятницу.

"Что касается итогов, как обычно - [прозвучали] пустые заявления, несмотря на обещания Запада помогать Молдове. За два года правления западного режима народ становился здесь только беднее, цены в стране растут, средний чек в магазинах упал. Для [президента] Майи Санду в принципе все хорошо. Они получили свой пиар на саммите", - сказал Шор.

"Что касается граждан Республики Молдова, то этот саммит означает растрату бюджетных средств, которых в стране и так мало", - отметил политик. По его мнению, мероприятие прошло в "роскошных условиях", которые не может позволить себе бюджет Молдавии.

Основавший Европейское политическое сообщество президент Франции Эмманюэль Макрон, подводя итоги саммита, поблагодарил президента Молдавии за его организацию. Санду в своем выступлении отметила плодотворность саммита, участники которого обсудили конфликт на Украине, расширение ЕС, сотрудничество в энергетике, противостояние гибридным угрозам и другие вопросы.