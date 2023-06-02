МИД Индии прокомментировал решение МУС об ордере на арест Путина

Официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи заявил, что его страна не является участницей Международного уголовного суда

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июня. /ТАСС/. Индия не является страной - участницей Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи, комментируя решение МУС об ордере на арест президента РФ Владимира Путина.

"Что касается ордера МУС, то Индия не является его участницей", - сказал Багчи, воздержавшись от дополнительных разъяснений.

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации украинских детей. 20 марта Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС, посчитав, что их действия носят заведомо нeзаконный характер, так как оснований для привлeчения к уголовной ответственности президента России и детского омбудсмена нет.