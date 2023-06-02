2 июня, 11:52
Военная операция на Украине

Кличко переложил ответственность за скандал с бомбоубежищами Киева на Зеленского

Мэр города отметил, что защитные сооружения находятся в ведении руководителей районов, которых назначает лично президент Украины

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко признал неудовлетворительную организацию работы бомбоубежищ столицы, однако предложил президенту страны Владимиру Зеленскому разделить с ним за это ответственность. Причиной этому в видеообращении, которое глава города опубликовал в Telegram-канале, он назвал тот факт, что защитные сооружения находятся в ведении руководителей районов города, которых назначает лично президент.

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В середине мая жители нескольких украинских городов не смогли попасть в бомбоубежища во время воздушных тревог. По данным украинского агентства ТСН, закрытым оказалось каждое второе укрытие. Многочисленные жалобы поступали и от жителей Киева. В начале недели Зеленский потребовал от местных властей обеспечить доступ в убежища, но в ночь на 1 июня киевляне вновь столкнулись с этой проблемой. В четверг президент заявил, что столичные чиновники понесут за это ответственность, и пригрозил нокаутом, намекая на боксерское прошлое Кличко.

"Это не оправдание ни для кого совершенно. Понятно, что ответственность общая. Всех служб и моя как мэра города, - заявил Кличко. - Но также хочу напомнить, что глав районов столицы назначает президент по представлению правительства". Он пожаловался, что у него нет полномочий не только уволить главу района, но даже объявить ему выговор. Мэр напомнил, что 9 из 10 глав районов Киева представляют пропрезидентскую партию "Слуга народа", а руководитель Киевской городской военной администрации назначен офисом президента. "Это если об общей и справедливой ответственности", - резюмировал мэр Киева.

Он сообщил, что из столичного бюджета в прошлом и нынешнем году на обустройство бомбоубежищ выделено 1,2 млрд гривен ($32,8 млн). Кличко подчеркнул, что этими средствами распоряжаются главы районов, и назвал их работу неудовлетворительной. По словам мэра, он дал указание, чтобы все укрытия работали круглосуточно. Он сообщил, что Киевский горсовет на ближайшей сессии обратится к Верховной раде с призывом ввести ответственность за недопуск людей в укрытия. Кличко также направил в правительство письмо с предложением уволить главу Деснянского района Киева Дмитрия Ратникова. 

Теги:
УкраинаРоссияКличко, Виталий ВладимировичЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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