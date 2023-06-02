Индия рассчитывает на участие России в саммите G20 в сентябре

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июня. /ТАСС/. Индия, председательствующая в Группе двадцати (G20) в 2023 году, надеется на участие России в саммите объединения, который запланирован на сентябрь. Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи.

"Подготовка к саммиту Группы двадцати с учетом председательства Индии - важный вопрос. Надеемся, что Россия примет участие [в саммите]", - сказал Багчи.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в G20. 18-й саммит глав государств и правительств объединения состоится 9-10 сентября 2023 года в Нью-Дели. Планируется, что он пройдет в очном формате.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, решение об участии российского лидера в саммите G20 в Индии будет приниматься дополнительно, но Путин может посетить эту встречу. В 2022 году российскую делегацию на форуме лидеров "двадцатки" возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров, в 2020 и 2021 годах Путин принимал участие в саммитах Группы двадцати по видеосвязи, в 2019 году приезжал на встречу глав государств, которая проходила в Японии.