В Анкаре началась церемония принятия присяги турецкими депутатами 28-го созыва

Ожидается, что это мероприятие может занять до 10 часов

АНКАРА, 2 июня. /ТАСС/. Депутаты 28-го созыва Великого национального собрания Турции (ВНСТ, парламент) проводят в пятницу первое заседаение под председательством лидера Партии националистического движения (ПНД) Девлета Бахчели, соратника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по коалиции. Заседание транслируется турецкими телеканалами.

В ходе заседания Бахчели по очереди вызывает каждого из 600 депутатов для принятия присяги. Ожидается, что эта церемония может занять до 10 часов. За церемонией присяги налюдает находящийся в парламенте Эрдоган, который примет присягу в этом же зале на следующий день.

В результате состоявшихся 14 мая парламентских выборов "Республиканский альянс", в который в том числе входят Партия справедливости и развития (ПСР) Эрдогана и ПНД, получил 323 места из 600 в парламенте Турции. При этом ПСР получила 268 мест, Новая партия благоденствия - пять, Партия националистического движения - 50. Народно-республиканская партия (НРП) займет 169 кресел, Хорошая партия - 43. Турецкая рабочая партия получает четыре мандата, а Партия зеленых левых, по спискам которой избирались кандидаты от прокурдской Партии демократии народов, получила 61 кресло.