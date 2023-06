МИД Индии рассчитывает, что саммит ШОС будет результативным

Мероприятие состоится 4 июля

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июня. /ТАСС/. Индия рассчитывает, что саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 4 июля в виртуальном формате, будет результативным. Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи.

"Мы информировали наших партнеров по ШОС о виртуальном формате саммита 4 июля и ждем, что все смогут присоединиться. Мы уверены, что саммит приведет к заметным результатам и будет успешным", - подчеркнул дипломат.

По словам Багчи, Нью-Дели принял решение провести эту встречу в онлайн-формате исходя из опыта предыдущих лет. "Всем известно, что за последние несколько лет многие мероприятия проходили в виртуальном формате. Принимая во внимание все факторы, и это не один фактор, мы решили, что лучше всего будет провести саммит ШОС 4 июля именно в таком формате. Подготовка к нему идет полным ходом", - сказал Багчи.

Он также отметил, что никаких объявлений о том, что саммит ШОС пройдет в очном формате, ранее не было.

Индийский МИД сообщил во вторник, что саммит ШОС пройдет 4 июля под председательством премьер-министра Индии Моди в виртуальном формате. Все государства - члены ШОС приглашены для участия в нем. Кроме того, Иран, Белоруссия и Монголия были приглашены в качестве наблюдателей. В качестве гостя приглашена Туркмения. Также будут присутствовать руководители двух органов ШОС - Секретариата и РАТС ШОС. Кроме того, были приглашены руководители шести международных и региональных организаций, а именно ООН, АСЕАН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и СВМДА, указали в индийском внешнеполитическом ведомстве.

Тема предстоящего саммита - "На пути к SECURE ШОС". Аббревиатура SECURE была предложена на саммите ШОС в 2018 году, S означает безопасность граждан (security for citizens), E - экономическое развитие (economic development), C - региональные связи (connectivity in the region), U - единство (unity), R - уважение государственного суверенитета и целостности (respect of sovereignty and integrity), E - защита окружающей среды (environment protection). Само слова secure переводится с английского языка как "безопасный".