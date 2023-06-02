Полиция Чехии нашла российский след в фейках о смерти будущего президента перед выборами

Конкретного виновного найти не удалось

ПРАГА, 2 июня. /ТАСС/. Полиция Чехии обнаружила российский след при расследовании дела о распространении в интернете перед вторым туром президентских выборов в республике (27-28 января) дезинформации о смерти фаворита предвыборной гонки, избранного затем главой государства, Петера Павела. Об этом пражские криминалисты сообщили в пятницу в Twitter.

"Криминалисты из отдела по борьбе с экстремизмом и терроризмом пражской полиции расследовали дело [о распространении фейков о смерти Павела] и установили, что следы, откуда начала распространяться эта дезинформация, ведут в Россию", - говорится в документе.

Между тем, как отметила полиция, конкретного виновного, ответственного за распространение дезинформации, установить не удалось.

Чешские СМИ в конце января сообщали, что перед вторым туром чешских президентских выборов в интернете стала распространяться информация, что Павел умер в ночь на 26 января в результате сердечного приступа. Соответствующие письма, как утверждалось, направлялись через российский сервис "Яндекс".