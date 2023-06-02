Внутри ЕС обостряются противоречия по вопросам внешней политики. Венгрия блокирует очередное предоставление военной помощи Украине и введение нового пакета санкций против России. На этом фоне в ЕС обсуждают возможность отказаться от принципа принятия решений во внешней политике консенсусом. Возможно ли это и какими будут последствия такого шага для ЕС — в материале ТАСС

"Шаг, который может уничтожить ЕС": чем грозит союзу отказ от принципа консенсуса

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ЕС спорит, Украина ждет

Евросоюз в очередной раз столкнулся с внутренними противоречиями по вопросу поддержки Украины. Министры обороны стран объединения в конце мая не смогли договориться о новом транше военной помощи для Киева в размере €500 млн. Выделение этой суммы из Европейского фонда мира, созданного в 2021 году для финансирования военных трат "с целью предотвращения конфликтов", заблокировал Будапешт.

Как пояснил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выделение средств не будет согласовано, пока Украина не отменит санкции против крупнейшего коммерческого банка страны OTP Bank. В начале мая украинское Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло его в перечень "международных спонсоров войны", поскольку он продолжает работать в России.

При этом глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал "решить эту проблему", так как ЕС "не может блокировать помощь Украине". По его словам, большинство стран ЕС одобрили увеличение финансирования Европейского фонда мира на €3,5 млрд, примерно половина из которых пойдет на оружие для Киева.

Позиция Будапешта по ОТР, как сообщила газета Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах, стала причиной спора Сийярто и министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на встрече глав МИД Евросоюза в Брюсселе 22 мая. Как утверждает СМИ, Бербок "резко ответила" Сийярто, когда тот вновь заявил о необходимости исключить OTP из украинского списка. Она обвинила банк в нарушении международного права, а глава МИД Венгрии, в свою очередь, отверг обвинения.

Дискуссионным для ЕС остается и вопрос введения 11-го пакета санкций против России. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его принятие будет противоречить здравому смыслу, поскольку предыдущие десять пакетов не дали нужного эффекта и санкционная политика ЕС, по его мнению, в целом провалилась.

В этом мнении Венгрия не одна. Боррель признал, что 11-й пакет санкций вызывает возражения и у ряда других стран. Среди таковых, как пишет Politico, — Греция. По данным издания, обе страны требуют от Киева исключения из украинского санкционного списка своих компаний, внесенных туда за якобы поддержку России.

Консенсус стал неудобен

Евросоюз не может согласовать выделение Украине очередного транша военной помощи из-за принципа единогласия, в соответствии с которым вынесенное предложение для вступления в силу должно получить поддержку всех участников голосования. Согласно положениям Лиссабонского договора о внесении изменений в Договор о Европейском союзе и Договор об учреждении Европейского сообщества, ЕС принимает решения консенсусом по вопросам налогообложения, внешней политики и безопасности. По всем остальным допускается принятие решений квалифицированным большинством.

Уже не первый год внутри ЕС встает вопрос о необходимости ухода от принципа консенсуса. Об этом в июне прошлого года говорила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее мнению, это необходимо для более быстрого реагирования Евросоюза на геополитические события.

В начале мая данный вопрос подняли девять стран ЕС, включая Германию, Италию и Францию. Они направили институтам объединения письмо с призывом отказаться от принципа консенсуса и предложили принимать решения во внешней политике большинством голосов.

Эту идею поддерживает и Жозеп Боррель."Европейские страны слишком малы, чтобы выжить в мире больших государств. Китай — это государство, США — это государство, Индия — это государство, но мы — это не государство, мы — это клуб государств. Поэтому нам нужны правила, которые позволят нам действовать быстрее", — говорил он.

Впрочем, отказ от консенсуса вряд ли поможет решить противоречия, с которыми столкнулся ЕС. В данном случае проблема не в самом принципе принятия решений, а в том, что Венгрия прямо возражает, что свидетельствует не о плохой процедуре принятия решений, а о внутренних разногласиях, объясняет руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

"Очевидно, что отказ от консенсуса в данном случае не решит проблему в корне, а каждое последующее решение, принятое простым большинством, может легко столкнуться с проблемой оспаривания как "нелегитимное", ведь не все согласны. Европейские инициаторы реформ должны учитывать эти риски", — сказала она ТАСС.

Вместе с тем ЕС продолжает идти по пути отказа от принятия решений консенсусом, и уже сейчас право вето достаточно ограничено, считает программный директор клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.

"Порядка 15 лет назад крупные европейские страны смогли протащить процедуру так называемого квалифицированного большинства, по которому две трети стран, обладающих совокупным населением не менее 63%, могут проводить решения по большому спектру вопросов без консенсуса. Они продолжают двигаться по этому пути, но именно во внешней политике Евросоюз не откажется от принципа консенсуса", — сказал эксперт ТАСС.

Подготовка к расширению?

На сегодняшний день в ЕС входят 27 государств, а общая численность населения, по данным на июль прошлого года, составляет 446,8 млн человек. В Евросоюзе все чаще говорят о стремлении к расширению. По мнению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, текущий конфликт на Украине предоставил Европе "исторический шанс" и ЕС должен стремиться к тому, чтобы его границы "совпадали с географическими границами Европы".

По словам Урсулы фон дер Ляйен, Еврокомиссия подготовила план ускоренной евроинтеграции стран Балкан в условиях дестабилизации ситуации в регионе. Она уточнила, что это предполагает расширение финансовых дотаций этим государствам и требование от них ускорения реформ.

Кроме того, глава Европейского совета Шарль Мишель уже пообещал, что в декабре на саммите ЕС будет рассмотрен вопрос о начале переговоров о приеме в сообщество Молдавии и Украины.

Заявления о возможном расширении звучат на фоне внутренних дискуссий в ЕС, указывающих на то, что принимать решения консенсусом становится все сложнее.

"Можно представить, что будет, если вдруг ЕС расширится. Вряд ли это произойдет в ближайшее время, но тем не менее о расширении постоянно говорят. Поскольку официально вопрос о расширении на повестке дня и он обсуждается, очевидно, что это используется, чтобы продвигать внутреннюю реформу в части отказа от права вето по вопросам внешней политики", — сказал ТАСС заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Один из наиболее активных сторонников ухода от принципа консенсуса — канцлер ФРГ Олаф Шольц — в октябре прошлого года заявил, что постепенная отмена принципа единогласия необходима для подготовки ЕС к приему новых членов. По его мнению, принятие решений на основе принципа большинства голосов — "это победа".

"Единый Европейский союз, состоящий из 27, 30, 36 государств, в котором проживает более 500 млн свободных и равноправных граждан, может еще больше усилить свой вес в этом мире", — отмечал Шольц.

Путь к федерализации

Проблема отказа от принципа консенсуса оказалась для ЕС замкнутым кругом. Как обратил внимание Боррель, для отмены единогласного принятия решений нужно как раз то самое единогласное решение. Здесь Евросоюз сталкивается с возражениями все той же Венгрии. Как отметил Петер Сийярто, если кто-то хочет изменить положение о принятии внешнеполитических решений консенсусом, то "он ставит под сомнение дух всего Евросоюза и намерения его основателей".

По его словам, противники этой инициативы не будут сидеть сложа руки и уже провели встречу послов, которые будут тесно координировать свои действия, чтобы не допустить изменений в регламенте ЕС.

Как предупредил Сийярто, такая инициатива приведет лишь к тому, что "большие государства будут принимать такие решения, какие им хочется, а мнение малых стран учитываться не будет".

"Те, кто хочет создать супергосударство Соединенные Штаты Европы, в котором подавляющее большинство полномочий будет передано Брюсселю, а все страны будут ослаблены, настраивают их друг против друга", — сказал министр.

Право вето по вопросам внешней политики и политики безопасности — это единственный оставшийся у стран — членов ЕС инструмент реализации своего суверенитета, обратил внимание Дмитрий Суслов.

"Отказ от права вето будет символизировать, что страны — члены ЕС окончательно утеряли свой суверенитет вообще во всем. Если это произойдет, они станут субъектами конфедерации или федерации, но не суверенными государствами. Это будет противоречить основополагающим принципам договора о Европейском союзе, потому что в соответствии с Лиссабонским договором ЕС — это союз суверенных государств", — отметил эксперт.

По его мнению, ни население стран ЕС, ни элиты большинства стран ЕС не готовы превратиться в "Объединенные Штаты Европы" и стать просто субъектами федерации.

Могут ли поредеть ряды ЕС

Из разных стран Евросоюза периодически звучат заявления о возможном выходе из объединения по разным причинам. Если раньше перспективы расставания с ЕС прочили Венгрии и Польше из-за несоответствия их политики основополагающим принципам европейской демократии, то теперь Будапешт попал под удар еще и из-за позиции в отношении России. Министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек в сентябре говорил в интервью радиостанции Český rozhlas Plus, что Венгрия "прошла долгий путь к краю какой-то пропасти, и теперь ей предстоит решить: вернуться ли назад или рискнуть и прыгнуть". Под "прыжком" он подразумевал теоретический выход страны из ЕС.

Впрочем, в январе правительство Венгрии опровергло утверждения политической оппозиции о якобы стремлении премьер-министра Виктора Орбана вывести страну из состава Евросоюза.

Выход из ЕС — это совсем нецелесообразное мероприятие, считает Антонина Левашенко. Она напомнила, что даже Brexit длился почти четыре года. "На это нужны более веские причины, чем разногласия по процедурам принятия решений", — отметила эксперт.

Вместе с тем вероятность выхода ряда стран из ЕС в случае продолжения политики отказа от консенсуса не исключена, считает Дмитрий Суслов.

"Если будут всячески выкручиваться руки, чтобы отказаться от консенсуса, это резко усилит евроскептические настроения в целом ряде стран ЕС. Но не думаю, что до этого дойдет. Обсуждения будут продолжаться, давление будет оказываться, но вряд ли это осуществится. Но если вдруг это произойдет, во-первых, это будет означать резкий шаг ЕС к федерализации, а во-вторых, те страны, которые не согласны с такой моделью, будут бороться за свой суверенитет, говорить об этом и, возможно, даже выходить из ЕС. Это тот шаг, который может уничтожить ЕС", — отметил эксперт.

Лидия Мисник