В Литве считают отсутствие ясного ответа Украине о членстве в НАТО опасным прецедентом

По словам премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, альянс на саммите в Вильнюсе должен выработать для Украины конкретный ответ по членству в НАТО

ВИЛЬНЮС, 2 июня. /ТАСС/. Североатлантический альянс на саммите в июле в Вильнюсе должен выработать для Украины конкретный ответ по членству в НАТО, иначе это может стать тревожным прецедентом. Об этом заявила на встрече глав и представителей парламентов стран НАТО премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Надеюсь, что [на саммите] в Вильнюсе мы сможем указать Украине ясный путь к членству в НАТО", - сказала она.

Иное развитие событий глава правительства назвала тревожным прецедентом. "Будет опасным прецедентом, если результатом саммита не будет пропуск Украины в альянс", - отметила Шимоните. Такие итоги она назвала "красными, как Россия".

Сейм (парламент) Литвы в апреле принял резолюцию о том, что саммит НАТО должен официально пригласить Украину присоединиться к альянсу в качестве полноправного члена, подписать соответствующие протоколы о вступлении и начать, когда создадутся условия, процесс их ратификации.

Как тогда же отметила директор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Маргарита Шешельгите, надежды на такой ход событий минимальны. По ее оценке, будет идти поиск промежуточных решений усиления военного сотрудничества, а окончательное решение по членству Украины в НАТО останется за ведущими державами альянса.