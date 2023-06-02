Индия сообщила об ограничениях в работе журналистов в Китае

Нью-Дели поддерживает контакт с Пекином по этому вопросу, сообщил официальный представитель индийского внешнеполитического ведомства Ариндам Багчи

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июня. /ТАСС/. Журналисты индийских СМИ, работающие в Китае, сталкиваются с ограничениями при осуществлении своей деятельности, Нью-Дели поддерживает контакт с Пекином по этому вопросу. Такое заявление сделал в пятницу официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что в мае Индия отказала в продлении виз двум последним оставшимся в стране журналистам китайских государственных СМИ. В свою очередь Пекин не выдал визы по крайней мере двум из четырех работавших в Китае индийских журналистов, а третьему сообщили, что его аккредитация была отозвана.

"Все иностранные журналисты, включая китайских, осуществляют свою деятельность в Индии без каких-либо ограничений в передаче новостей и освещении событий. В то же время индийские журналисты в Китае сталкиваются с некоторыми сложностями, такими как отсутствие разрешения нанимать местных журналистов в качестве корреспондентов. Как вы знаете, иностранные СМИ в Индии могут это делать и делают это, нанимая местных журналистов. Мы также знаем, что индийские журналисты сталкиваются с рядом ограничений в получении допуска [к информации] и в поездках по стране", - заявил Багчи на регулярном брифинге, отвечая на вопрос о сообщениях в прессе о взаимном отказе КНР и Индии продлевать визы сотрудникам СМИ.

Он добавил, что власти поддерживают иностранных корреспондентов в Индии и всячески способствуют их деятельности, но "в то же время не должно быть отклонений от нормальной журналистской деятельности или от условий, которые предусмотрены журналистскими визами".

"Мы надеемся, что китайские власти будут содействовать постоянному пребыванию индийских журналистов в Китае и их работе. Обе стороны остаются на связи по этому вопросу", - заключил Багчи.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила в среду, что китайские журналисты в течение долгого времени подвергались несправедливому и дискриминационному обращению в Индии. По ее словам, из-за продолжительного давления на журналистов из КНР в Индии Пекин был вынужден принять соответствующие ответные меры для защиты законных прав и интересов китайских СМИ. Мао Нин добавила, что Пекин по-прежнему готов поддерживать общение с Нью-Дели на основе принципа взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды.