Эмиссар КНР заявил, что Россия и Китай не являются угрозой для мира

Международное сообщество знает, кто именно создает проблемы, отметил Ли Хуэй

ПЕКИН, 2 июня. /ТАСС/. Политика Китая и России не представляет угрозы для какой-либо третьей стороны, и все мировое сообщество отлично понимает, кто на самом деле создает для мира проблемы. Об этом заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй, намекнув на вину Вашингтона и НАТО в украинском кризисе.

"Китай и Россия всегда твердо опираются на принципы неприсоединения к блокам, мы не стремимся к антагонизму, не предпринимаем действий против какой-либо третьей стороны, - подчеркнул он на брифинге Китайской ассоциации общественной дипломатии, отвечая на вопрос западного журналиста, который упрекнул китайскую сторону в том, что она "не предприняла никаких действий для того, чтобы Россия отвела войска". - Международному сообществу абсолютно ясно, кто именно создает проблемы, кто представляет настоящую угрозу".

Как уточнил китайский дипломат, Пекин и Москва укрепляют дружественное двустороннее сотрудничество, развивая взаимовыгодные связи. "Китай и Россия неизменно стремятся выстраивать международные отношения нового типа на основе принципов взаимного уважения, равноправия и справедливости, обоюдной выгоды, - сказал Ли Хуэй. - Мы вносим вклад в поддержание мира и обеспечение развития в регионе, а также во всем мире. Это очевидно и бесспорно".

Ли Хуэй 15-26 мая посетил Украину, Польшу, Францию, ФРГ, штаб-квартиру ЕС и Россию. В ходе этой поездки он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, с дипломатами этих стран, в том числе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Главной целью, как подтвердил спецпредставитель, было обсуждение украинского конфликта.