Рахмон предложил ЕС увеличить помощь для укрепления границ с Афганистаном

Президент Таджикистана подчеркнул, что территория Афганистана "превратилась в рассадник международного терроризма"

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 2 июня. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на проходящем в Чолпон-Ате саммите Центральная Азия - ЕС выразил озабоченность из-за ситуации в Афганистане и предложил сообществу увеличить помощь для укрепления границ с этой страной.

"Считаем необходимым принятие неотложных мер для укрепления периметра границы с Афганистаном. Евросоюз продолжает вносить вклад в это дело посредством программ БОМКА и КАДАП (BOMCA - одна из крупнейших программ ЕС и ПРООН в регионе, направленная на предоставление технологий для укрепления инфраструктуры пограничных постов; CADAP - Программа по борьбе против наркотиков в Центральной Азии - прим. ТАСС)", - заявил президент. По его мнению, меры, принимаемые в рамках этих программ, недостаточны для эффективного противостояния внешним угрозам, особенно терроризму и наркотрафику. "В этой связи выражаю надежду на увеличение помощи Евросоюза на данном направлении", - сказал глава Таджикистана.

Он подчеркнул, что территория Афганистана, особенно его северные и северо-восточные провинции, "превратилась в рассадник международного терроризма, а страна продолжает оставаться одним из крупнейших в мире производителей наркотиков", где после прихода к власти талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) их производство резко увеличилось.

"В этих условиях считаем важным принятие совместных мер по борьбе с угрозой экспансии терроризма, экстремизма, проявления религиозного радикализма, киберпреступности, незаконного оборота наркотиков и оружия", - отметил Рахмон. Глава государства указал на заинтересованность в скорейшем установлении мира и стабильности в Афганистане и добавил, что "формирование инклюзивного правительства с учетом интересов всех слоев общества и этнических групп является ключевым условием восстановления прочного мира и стабильности в Афганистане".