Армия Судана выразила удивление решением посредников о приостановке переговоров в Джидде

Представитель вооруженных сил республики зявил, что Саудовская Аравия и США не ответили на их предложения

КАИР, 2 июня. /ТАСС/. Суданская армия выразила удивление по поводу решения Саудовской Аравии и Соединенных Штатов, являющихся посредниками на переговорах с силами быстрого реагирования (спецназ) в Джидде, о приостановке консультаций между сторонами конфликта. Об этом в пятницу заявил представитель вооруженных сил Судана.

"Минувшим днем армия представила свои предложения по структуре выполнения условий перемирия, которая была согласована посредниками на консультациях в Джидде", - отметил представитель ВС, слова которого привел телеканал Al-Hadath. "И мы были удивлены, когда Саудовская Аравия и США объявили о приостановке консультаций, даже не ответив на наши предложения", - заметил он.

Представитель вооруженных сил призвал посредников "продолжать свои усилия, чтобы убедить спецназ выполнить требования перемирия и вернуться к переговорам".

В среду армия Судана заявила, что приостанавливает участие своих представителей в переговорах в Джидде по той причине, что силы быстрого реагирования, по убеждению армии, отказываются выводить свои отряды из больниц и жилых помещений. Позднее Саудовская Аравия и США выступили с совместным заявлением, в котором уведомили о приостановке консультаций до тех пор, пока "стороны не дадут понять своими действиями, что они серьезно относятся к соблюдению перемирия".