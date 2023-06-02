В Совете государств Балтийского моря считают, что действия РФ в регионе несут угрозу

Они нарушают стандарты безопасности, добавили в Совете

ВИСМАР, /Германия/. 2 июня. /ТАСС/. Действия военных РФ в Балтийском море нарушают стандарты безопасности и несут угрозу, утверждается в совместном заявлении глав МИД Совета государств Балтийского моря.

"Совет выразил глубокую озабоченность безопасностью региона Балтийского моря в контексте агрессивных, провокационных и неоправданных операций Балтийского флота и ВВС России, которые нарушают общепринятые стандарты безопасности на море и в воздухе. Эти операции представляют собой угрозу безопасности воздушной и морской навигации и связи", - говорится в документе, распространенном в пятницу по итогам встречи министров.

В нем не уточняется, о каких именно операциях РФ идет речь.

Ранее в Минобороны России неоднократно заявляли, что экипажи российских кораблей и самолетов действуют в соответствии с международными нормами.

При этом на фоне текущего конфликта на Украине и того влияния, которое он оказывает на регион Балтийского моря, совет подчеркнул необходимость "повышения готовности общества к противодействию дезинформации", "повышения устойчивости общей критически важной инфраструктуры" и важность "обеспечения энергетической безопасности и надежности поставок".