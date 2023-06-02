Белоруссию на инаугурации Эрдогана представит глава нижней палаты парламента

Инаугурация состоится 3 июня

МИНСК, 2 июня. /ТАСС/. Председатель Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания (парламента) Белоруссии Владимир Андрейченко примет участие в церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

"Вчера белорусская сторона получила приглашение принять участие в церемонии инаугурации переизбранного президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, которая пройдет 3 июня в президентском дворце в Анкаре, - сказал он. - Учитывая высокий уровень политических и торгово-экономических отношений с Турцией, а также активное межпарламентское взаимодействие сторон, в этом торжественном мероприятии примет участие председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко".

По меньшей мере 20 глав государств и 45 министров примут участие в инаугурации президента Турции. Россию на церемонии будет представлять спикер Госдумы Вячеслав Володин.