Таджикистан выступил за расширение образовательных программ ЕС в Центральной Азии

Президент республики Эмомали Рахмон отметил, что особенно важными являются выделение квот для подготовки медицинских кадров и повышение квалификации специалистов в сфере новейших медицинских технологий

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 2 июня. /ТАСС/. Программы Европейского союза в сфере образования необходимо расширять в странах Центральной Азии. Об этом на проходящем в городе Чолпон-Ате саммите Центральная Азия - ЕС заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

"Мы выступаем за дальнейшее расширение сотрудничества в культурно-гуманитарной области, включая сферы науки, образования, здравоохранения, спорта и туризма. В сфере высшего образования следует расширять программы сотрудничества и обмен студентами между университетами Европы и Центральной Азии", - предложил глава республики.

Он также отметил необходимость расширения европейских программ стажировок для студентов и исследователей из Центральной Азии. Особенно важными для Таджикистана, по словам президента, являются выделение квот для подготовки медицинских кадров, в частности вирусологов, и повышение квалификации специалистов республики в сфере новейших медицинских технологий.