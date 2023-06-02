Суд в Пакистане освободил от ареста президента партии "Движение за справедливость"

После выхода на свободу Чоудри Парвеза Элахи арестовали повторно

ИСЛАМАБАД, 2 июня. /ТАСС/. Окружной суд Лахора освободил из-под стражи президента оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Чоудри Парвеза Элахи, задержанного в четверг по обвинению в коррупции. После выхода на свободу он был сразу же арестован снова.

По сообщению газеты Doon, суд распорядился освободить Элахи, признав его арест необоснованным. "Расследование в отношении Элахи должно быть продолжено. Его арест был осуществлен необоснованно, и Эллахи подлежит немедленному освобождению, - говорилось в вердикте суда. - Но он может быть арестован снова, если этого потребует расследование по другому уголовному делу".

При выходе из здания судебного комплекса политик был повторно арестован полицией. О причинах его нового ареста пока не сообщается.

Бывший премьер-министр Пакистана, лидер ДЗС Имран Хан накануне осудил задержание Элахи. "Я решительно осуждаю арест Парвеза Элахи по совершенно несерьезным обвинениям. То, как он был задержан и как с ним обращались, также позорно и достойно осуждения", - написал Хан в Twitter.

Элахи, ранее занимавший пост главного министра в администрации провинции Пенджаб, был арестован в четверг сотрудниками отдела по борьбе с коррупцией после того, как на прошлой неделе антикоррупционный суд отменил временный залог политика из-за неявки в суд. Арест политика связан с делом о коррупции на сумму в 70 млн рупий ($245 тыс.).

Судебное преследование функционеров ДЗС

Задержание Элахи произошло на фоне усиления судебного преследования руководства ДЗС по обвинениям в коррупции и организации беспорядков в стране.

Они произошли в крупнейших городах Пакистана после того, как 9 мая Хан был задержан сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка) в здании Высокого суда Исламабада. Основанием для ареста послужили выдвинутые против него обвинения в коррупции и использовании для отмывания денег принадлежащего экс-премьеру фонда "Аль-Кадир траст". По версии следствия, политик легализовал около $175,5 млн, полученных из Великобритании от некоей фирмы, занимающейся торговлей недвижимостью.

12 мая Верховный суд признал арест Хана незаконным и освободил его из-под стражи, позднее действие ордера на арест экс-премьер-министра было приостановлено до 19 июня.

В ходе беспорядков протестующие совершали акты вандализма, вступали в ожесточенные столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. В ходе беспорядков 10 человек погибли, около 300 пострадали. Полиция задержала свыше 4 тыс. сторонников ДЗС.