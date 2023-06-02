Бербок намерена привлечь частных инвесторов к разминированию дна Балтийского моря

По словам главы МИД ФРГ, совместные усилия по разминированию были бы более выгодными

ВИСМАР /Германия/, 2 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок указала на необходимость привлечения частных инвесторов к разрешению проблемы разминирования дна Балтийского моря. Об этом она сообщила журналистам на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД Совета государств Балтийского моря (СГБМ) в Висмаре.

Бербок отметила, что "инвесторы должны принять участие в утилизации отходов боеприпасов в рамках строительства морских ветряных электростанций в Балтийском море". "Подобно тому, как существуют примеры использования военных полигонов на суше, инвесторы должны платить за строительство электростанций в обмен на использование территории для обезвреживания мин и других боевых отравляющих веществ", - подчеркнула министр.

Она отметила, что совместные усилия по разминированию дна Балтийского моря были бы более выгодными. Однако конкретных обязательств по оказанию финансовой помощи странам региона, испытывающим финансовые трудности, она не взяла. "Несмотря на общие интересы, каждое государство само несет ответственность за свои территориальные воды", - констатировала Бербок.

В четверг в небольшом портовом городке Висмар (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания) под председательством Германии открылась двухдневная встреча глав МИД Совета государств Балтийского моря (Германия, Дания, Эстония, Финляндия, Литва, Латвия, Польша и Швеция, а также Исландия, Норвегия и ЕС). Основными темами переговоров стали вопросы энергетической безопасности, расширение использования альтернативных источников энергии, диверсификация поставок сырья, проблема защиты климата и разминирования дна Балтийского моря. Бербок отметила, что "морское дно усеяно почти 450 тыс. тонн боеприпасов, которые загрязняют воды. Поэтому данную проблему, по ее словам, следует разрешить как можно быстрее.

О Совете государств Балтийского моря

Совет государств Балтийского моря - межправительственная политическая организация, созданная с целью стимулирования всестороннего сотрудничества между странами региона после окончания холодной войны. Она была учреждена на конференции, проходившей 5-6 марта 1992 года в Копенгагене, министрами иностранных дел девяти стран, имеющих выход к Балтийскому морю, - России, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Дании, Швеции и Финляндии, а также Норвегии. В 1995 году к организации присоединилась Исландия. Еще одним членом СГБМ является Европейская комиссия - высший исполнительный орган Европейского союза.

МИД РФ в мае 2022 года заявил, что Россия приняла официальное решение о выходе из Совета государств Балтийского моря. В МИД РФ подчеркнули тогда, что "ситуация в СГБМ деградирует", а "государства НАТО и Евросоюза в составе СГБМ отказались от равноправного диалога и принципов, на которых создавалась эта региональная структура на Балтике, и последовательно превращают ее в инструмент антироссийской политики". В то же время в МИД РФ отметили, что данное решение не повлияет на присутствие России в регионе.