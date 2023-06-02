Совет государств Балтии подтвердил поддержку Украины и санкций против России

В объединении осудили специальную военную операцию Москвы, расценив ее как "грубое нарушение международного права"

ВИСМАР, /Германия/. 2 июня. /ТАСС/. Совет государств Балтийского моря (СГБМ) заявил, что продолжит оказывать всестороннюю поддержку Киеву и поддерживать ограничительные меры против России и Белоруссии до тех пор, пока это необходимо. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном в пятницу по итогам встречи глав МИД СГБМ в Висмаре.

"Члены Совета подтвердили свою приверженность оказанию военной, гуманитарной, юридической и финансовой помощи Украине и свою поддержку ограничительных мер против России и Белоруссии до тех пор, пока это необходимо", - подчеркивается в документе.

Совет, в который входят 10 государств и Европейская комиссия, осудил специальную военную операцию России на Украине, расценив ее как "грубое нарушение международного права". Белоруссия в заявлении названа "соучастницей этой неоправданной агрессии". "Совет подтвердил, что его отношения с Россией и Белоруссией будут оставаться разорванными до тех пор, пока они будут продолжать нарушать основополагающие нормы и принципы международного права", - говорится в тексте.

Главы внешнеполитических ведомств также приветствовали "прогресс в создании специального трибунала по военным преступлениям на Украине" и выразили готовность сотрудничать в разработке под эгидой Совета Европы "механизма компенсаций" ущерба, причиненного в ходе боевых действий.

В четверг в городе Висмар (федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания) под председательством Германии открылась двухдневная встреча глав МИД Совета государств Балтийского моря. Основными темами переговоров стали вопросы энергетической безопасности, расширение использования альтернативных источников энергии, диверсификация поставок сырья, проблема защиты климата и разминирования дна Балтийского моря.

О Совете государств Балтийского моря

Совет государств Балтийского моря - межправительственная политическая организация, созданная с целью стимулирования всестороннего сотрудничества между странами региона после окончания холодной войны. Она была учреждена на конференции, проходившей 5-6 марта 1992 года в Копенгагене, министрами иностранных дел 10 стран: Германии, Дании, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, России, Финляндии, Швеции и Эстонии. В 1995 году к организации присоединилась Исландия. Еще одним членом СГБМ является Европейская комиссия - высший исполнительный орган Европейского союза.

МИД РФ в мае 2022 года заявил, что Россия приняла официальное решение о выходе из организации. В ведомстве подчеркнули тогда, что "ситуация в СГБМ деградирует", а "государства НАТО и Евросоюза в составе СГБМ отказались от равноправного диалога и принципов, на которых создавалась эта региональная структура на Балтике, и последовательно превращают ее в инструмент антироссийской политики".