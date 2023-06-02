СМИ: обнажившемуся на папском алтаре в соборе Святого Петра предписали покинуть Италию

Как сообщила газета Corriere della Sera, речь идет о 34-летнем русском мужчине с польским паспортом, который страдает психическими расстройствами

РИМ, 2 июня. /ТАСС/. Мужчина, обнажившийся в четверг вечером в соборе Святого Петра в Ватикане на центральном алтаре под бронзовым балдахином Бернини, установленном над захоронением апостола Петра, должен покинуть территорию Италии. Об этом сообщила в пятницу газета Corriere della Sera.

По утверждению издания, речь идет о 34-летнем русском мужчине с польским паспортом, который страдает психическими расстройствами. После допроса и составления протокола он провел ночь в итальянской полицейской инспекции при Святом престоле. Как пишет Corriere della Sera, ему предписали покинуть территорию Италии. По информации издания, своим поступком мужчина, предположительно, хотел выразить протест против конфликта на Украине.

В настоящее время в Ватикане изучают новые меры, чтобы усилить контроль и предотвратить подобные инциденты в будущем, указывает газета. Ранее в мае мужчина в возрасте около 40 лет в состоянии сильного возбуждения не подчинился указанию охраны Ватикана и пробил заграждение одного из въездов папского города-государства. Жандарму охраны пришлось открыть огонь из пистолета по колесам автомобиля. Нарушитель был задержан и сразу приведен на осмотр к местным врачам. Позднее его отправили на принудительное лечение в отделение психиатрии римского госпиталя "Санто-Спирито ни Сассия".