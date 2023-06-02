В ЮАР завершилась встреча "Друзей БРИКС"

Министры иностранных дел стран-участниц объединения обсудили пути расширения группы

КЕЙПТАУН /ЮАР/, 2 июня. /ТАСС/. Встреча "Друзей БРИКС" на уровне министров иностранных дел, в ходе которой обсуждались различные формы сотрудничества между БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и заинтересованными во вступлении в это объединение странами, завершилась в пятницу в Кейптауне.

"Наша задача состоит в том, чтобы создать новую и более справедливую систему международных отношений, - заявила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор, выступившая с заключительным словом в качестве председателя. - Мы рассмотрели вопросы глобальной и региональной политики, ситуацию в мировой экономике, включая наше общее желание изменить и усилить глобальную систему управления". Она подчеркнула, что в нынешних условиях тяжелого кризиса, в котором оказалась планета, БРИКС и страны Глобального Юга должны объединить свои усилия, чтобы построить более справедливый мир.

Пандор сообщила, что на состоявшемся заседании были рассмотрены и вопросы координации усилий заинтересованных стран через различные международные организации. "Мы обсудили такое важное направление, как возможные связи между БРИКС и Группой двадцати в рамках все более многополярного мира, - сказала министр. - Данный процесс укладывается в тенденцию движения мира от унитарности к многополярности".

Во встрече приняли участие главы МИД стран БРИКС и 12 государств Глобального Юга, которые высказали пожелание вступить в группу: Аргентины, Бангладеш, Венесуэлы, Габона, Демократической Республики Конго, Египта, Индонезии, Ирана, Коморских Островов, Кубы, ОАЭ, Саудовской Аравии.

Накануне в Кейптауне состоялось заседание министров иностранных дел БРИКС, на котором они, в частности, рассмотрели концепцию расширения группы. Главы МИД стран БРИКС приняли решение направить документ на доработку, дав указание шерпам представить его к предстоящему в августе 15-му саммиту объединения, который пройдет в Йоханнесбурге.