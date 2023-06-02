Остин и Ли Шанфу провели встречу в Сингапуре

По данным Reuters, сторонам не удалось "провести предметного обмена мнениями"

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин и его китайский коллега Ли Шанфу смогли встретиться в Сингапуре, где проходит конференция по безопасности "Диалог Шангри-Ла", однако предметного обмена мнениями не было. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на Пентагон.

Министры обороны двух стран "провели короткую встречу", однако им не удалось "провести предметного обмена мнениями", сообщило издание.

Об этом в Twitter также сообщил журналист телекомпании ABC Мэтт Сейлер. "Лидеры пожали руки, но не провели субстантивного обмена мнениями", - процитировал он пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

В четверг Остин заявил, что Ли Шанфу отказался от проведения личной встречи с ним на полях конференции по безопасности "Шангри-Ла диалог", которая проходит 2-4 июня в Сингапуре.

Как заявил в среду официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй, американские власти должны исправить свои ошибки и создать необходимые условия для контактов глав оборонных ведомств двух стран. Он также отметил, что Пекин придает большое значение развитию китайско-американских военных отношений и коммуникаций на всех уровнях, контакты и обмены между военными двух стран не прерывались. Тань Кэфэй подчеркнул, что ответственность за нынешние трудности в обмене мнениями между военными двух стран лежит "полностью на США". По его словам, "Соединенные Штаты, с одной стороны, постоянно говорят, что хотят укреплять связи, а с другой стороны - игнорируют опасения Китая и искусственно создают препятствия, серьезно подрывают взаимное доверие между военными двух стран". Как указал он, "это не тот подход, который необходим для общения".

США ввели санкции в отношении Ли Шанфу в 2018 году за приобретение Пекином российских истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400. На тот момент Ли Шанфу был главой управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР. Минобороны страны он возглавил в марте этого года.