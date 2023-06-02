Премьер-министр Армении примет участие в инаугурации Эрдогана

Никол Пашинян отправится в Турцию 3 июня

ЕРЕВАН, 2 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в Турцию для участия в инаугурации президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства.

"Армения получила предложение принять участие в церемонии инаугурации президента Турции Тайипа Эрдогана. 3 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в Анкару для участия в инаугурации", - говорится в сообщении.

Ранее о возможном участии Пашиняна в инаугурации Эрдогана сообщал турецкий телеканал NTV.

28 мая по окончании предварительного подсчета голосов во втором туре выборов президента Пашинян поздравил Эрдогана на своей странице в Twitter, выразив готовность к совместной работе ради полной нормализации отношений между государствами.

В начале мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о том, что Анкара закрыла свое воздушное пространство для самолетов армянских перевозчиков, использующих его для полетов в третьи страны. Он разъяснил, что это решение обусловлено открытием в Ереване мемориала "Немезис" в память об акции возмездия, проведенной в начале ХХ века против лидеров и организаторов так называемого геноцида армян, который Турция категорически не признает. В то же время, Чавушоглу отметил, что специальные рейсы из Армении могут быть согласованы. Это касается и правительственных бортов.

Армения и Турция не имеют дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипломатических отношений и о принципах взаимоотношений, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов. В 2021 году Армения и Турция назначили спецпредставителей по вопросам урегулирования отношений. В настоящее время страны ведут работу по нормализации отношений.

По меньшей мере 20 глав государств и 45 министров примут участие в инаугурации президента Турции. Россию на церемонии будет представлять спикер Госдумы Вячеслав Володин.