СМИ: министр труда Франции предстанет перед судом в ноябре по делу о кумовстве

Слушания пройдут в Париже, сообщил телеканал BFM

ПАРИЖ, 2 июня. /ТАСС/. Слушания по делу о кумовстве со стороны нынешнего министра труда Франции пройдут с 27 по 30 ноября в Париже. Об этом сообщает в пятницу телеканал BFM.

"Я намерен доказать в суде, что моя позиция обоснована и что я действовал добросовестно по этому последнему пункту, который еще предстоит урегулировать", - заявил телеканалу министр. Он напомнил, что из пяти выдвинутых против него обвинений четыре уже были отклонены на стадии расследования.

Расследование прокуратуры сосредоточено на событиях января 2017 года, когда занимавший на тот момент пост мэра коммуны Дюссо получил в подарок от директора компании по обслуживанию водных ресурсов Saur литографии, оцененные чуть дороже €2 тыс.

Информация об этом эпизоде стала известна в мае 2020 года, когда Дюссо упомянул в интервью о "подарке от друга" - одного из менеджеров Saur в департаменте Ардеш. Позже он заявил, что получил эти предметы искусства именно от компании во время встречи с ее представителями, однако не задекларировал их, как следовало сделать в соответствии с кодексом депутатской этики. Поскольку подарок был сделан в тот момент, когда Saur вела переговоры с городской администрацией о заключении соглашения на предоставление услуг, Дюссо подозревают в коррупции, незаконном получении имущества и фаворитизме.