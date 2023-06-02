В США заявили о стремлении КНР получить к 2035 году 1,5 тыс. ядерных боезарядов

В Белом доме считают, что США не нужно увеличивать число своих ядерных боезарядов, чтобы успешно сдерживать потенциальных противников

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Китай движется к тому, чтобы к 2035 году обладать 1,5 тыс. ядерных боезарядов и отказывается от диалога по стратегической стабильности с США. С таким утверждением выступил в пятницу на ежегодном заседании вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

"КНР идет к тому, чтобы к 2035 году обладать 1,5 тыс. ядерных боезарядов <...>. КНР предпочитала до сих пор не садиться за стол для предметных переговоров по контролю за вооружениями", - сказал он. Салливан добавил, что Вашингтон "не видит готовности Пекина обсуждать изменения в своих ядерных силах".

США готовы к диалогу с Россией и Китаем по контролю над вооружениями без предварительных условий, заявил Салливан.

"Мы заявляли о своей готовности участвовать в двусторонних переговорах по контролю над вооружениями с Россией и Китаем без предварительных условий", - сказал он.